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1 час назад

Украинские войска обстреливают Донецк

Елена Прошина

Украинские силовики ведут обстрел поселка шахты имени Абакумова в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские войска обстреливают Донецк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно опубликованной информации, поселок шахты имени Абакумова в Кировском районе Донецка в настоящий момент находится под обстрелом.

Президент России Владимир Путин 21 февраля в своем обращении к гражданам страны заявил, что принял решение начать военную операцию на территории Украины в ответ на обращения глав ДНР и ЛНР. Он обозначил, что главная цель операции — «защита людей», которые уже восемь лет «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Путин подчеркнул, что не собирается оккупировать Украину.

Конфликты,Владимир Путин,
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