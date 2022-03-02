Украинские войска обстреливают Донецк

Украинские силовики ведут обстрел поселка шахты имени Абакумова в Донецке . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Президент России Владимир Путин 21 февраля в своем обращении к гражданам страны заявил, что принял решение начать военную операцию на территории Украины в ответ на обращения глав ДНР и ЛНР. Он обозначил, что главная цель операции — «защита людей», которые уже восемь лет «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Путин подчеркнул, что не собирается оккупировать Украину.