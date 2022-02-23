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15 часов назад

Генсек ООН заявил, что обеспокоен рисками дальнейшей эскалации на Украине

ТАСС

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Последние события, связанные с ситуацией вокруг Украины, в том числе участившиеся случаи режима прекращения огня, вызывают серьезное беспокойство. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сокративший из-за этого свою зарубежную поездку.

"Я серьезно обеспокоен последними событиями, связанными с Украиной, в том числе сообщениями об участившихся случаях нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения и реальным риском дальнейшей на земле", - сказал он.

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Российские военнослужащие в Донбассе не могут считаться миротворцами, заявил Гутерриш.

"Я обеспокоен искажением концепции миротворчества <...>. Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без согласия последней, то они не являются независимыми миротворцами, они вообще не являются миротворцами", - сказал он.

По словам Гутерриша, ООН "полностью выступает за суверенитет, политическую независимость и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах".

"В этот критически важный момент я призываю к немедленному прекращению огня и восстановлению верховенства права", - добавил он.

"Я серьезно обеспокоен последними событиями, связанными с Украиной, в том числе сообщениями об участившихся случаях нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения и реальным риском дальнейшей эскалации на земле", - сказал генсекретарь ООН.

Гутерриш заявил, что не рассматривает происходящее в Донбассе как геноцид.

"Геноцид - это преступление, которое ясно определено, и заявление о котором должно быть сделано в соответствии с международным правом. Я не думаю, что это [тот] случай", - сказал он во вторник, отвечая на вопрос российских информационных агентств.

Кризис вокруг Украины

Гутерриш считает, что нынешний кризис вокруг Украины может быть пагубным для Киева и Москвы, призывает стороны воздерживаться от действий и заявлений, способных усугубить опасную ситуацию.

"Я призываю всех воздерживаться от действий и заявлений, которые могут привести эту опасную ситуацию к [самому] краю. Время вернуться к диалогу и переговорам", - сказал Гутерриш во вторник журналистам.

На вопрос о предоставлении российским парламентом президенту РФ права на использование сил за рубежом генсекретарь отметил, что "пришло время для деэскалации". "Я думаю, что нынешний кризис в конечном счете будет ужасно пагубным как для Украины, так и для России".

Совет Федерации дал согласие президенту России на использование Вооруженных сил РФ за пределами страны в связи с ситуацией вокруг Донбасса. Соответствующее постановление единогласно принято во вторник на внеочередном заседании верхней палаты парламента. Также Совфед на внеплановом заседании во вторник единогласно ратифицировал внесенные президентом РФ договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками, о признании суверенитета которых в понедельник заявил глава российского государства.

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