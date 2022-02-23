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14 часов назад

США объявили о переброске войск на восточный фланг НАТО

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Дополнительные силы, которые сейчас находятся в странах Европы, перебросят в несколько оперативных пунктов вдоль восточного фланга НАТО – в Прибалтику и Польшу, сообщил чиновник Пентагона высокого ранга.

США объявили о переброске войск на восточный фланг НАТО
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

По словам чиновника, «на северо-восточный и юго-восточный фланги НАТО» перебросят «силы, состоящие из элементов авиации и сухопутных войск». В частности, речь идет об «оперативной группе пехотного батальона численностью около 800 человек из Италии». Также перебросят до восьми истребителей F-35. Из Германии будет переброшен дивизион штурмовой авиации – 20 вертолетов AH-64. Кроме того, оперативная группа ударной авиации в составе 12 вертолетов AH-64 переместится из Греции в Польшу, передает РИА «Новости».

Источник Reuters в Пентагоне заявил, что «эти дополнительные силы перенаправлены для спокойствия союзников по НАТО, сдерживания любой потенциальной агрессии против государств-участниц». Подкрепление из США задействовано не будет, передает ТАСС.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с действующим председателем ОБСЕ главой МИД Польши Збигневом Рау заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР усиливает напряженность в Европе.

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