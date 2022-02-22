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4 часа назад

В ООН рассказали, как преодолеть разногласия по Украине

News.ruиещё 4

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что переговоры являются единственным путём для устранения разногласий между основными игроками по Украине. Признание Россией независимости ДНР и ЛНР сужает возможности для переговоров, отметила она на заседании Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

Переговоры — единственный способ устранить существующие разногласия между ключевыми игроками по вопросам региональной безопасности и урегулирования конфликта на востоке Украины в соответствии с резолюцией 2202 Совета Безопасности, — подчеркнула ДиКарло.

По её словам, в ООН «крайне обеспокоены» тем, к чему может привести признание Донбасса.

В условиях нынешних рисков и неопределённости ещё важнее вести диалог, — заключила замгенсека ООН.

Ранее стало известно, что постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал к сдержанности в ситуации вокруг Украины и продолжению диалога и консультаций. Нельзя предпринимать действия, которые могут привести к напряжённости, считает он. При этом представитель КНР не стал высказываться в поддержку территориальной целостности Украины, как это сделали представители западных стран. Также Чжан Цзюнь не выступил с осуждением действий России.

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