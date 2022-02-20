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1 час назад

В ДНР заявили об обстрелах со стороны Украины по шести направлениям

Елена Прошина

Украинские военные обстреляли еще шесть населенных пунктов в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В ДНР заявили об обстрелах со стороны Украины по шести направлениям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, по Докучаевску ВСУ выпустили десять мин калибром 120 миллиметров и 20 гранат из АГС. Уточняется, что мины такого калибра запрещены Минскими соглашениями. По населенному пункту Октябрь украинские силовики выпустили три гранаты из СПГ, по Александровке — четыре снаряда калибром 122 мм, по Сосновскому — 16 мин калибром 120 мм, по Спартаку и городу Донецк по 12 мин калибром 120 мм.

Ранее сообщалось, что обстановке на линии соприкосновения в Донбассе на текущей недели серьезно обострилась. Киев сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии, игнорируя все достигнутые ранее договоренности. Он ведет обстрел ополченцев, используя при этом запрещенную Минскими соглашениями технику. Самопровозглашенные республики приступили к эвакуации женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения со стороны Украины, а также объявили всеобщую мобилизацию.

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