ВСУ обстреляли ЛНР по трем направлениям

Военные Украины обстреляли Луганскую народную республику по трем направлениям, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство самопровозглашенной ЛНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Огонь велся из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров. Со стороны ВСУ зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.
«В 03.20 в направлении города Первомайска выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров; 12 мин того же калибра в 04.15 выпущено в направлении поселка Металлист. В направлении поселка Славяносербск в 05.05 выпущено также 12 мин того же калибра», — сказано в сообщении.
Кроме того, украинские силовики обстреляли населенный пункт Васильевка в самопровозглашенной ДНР, выпустив четыре мины калибром 82 миллиметра.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05:15 - н.п. Новоселовка вторая - н.п. Васильевка: выпущено 4 мины калибром 82 мм», — говорится в заявлении СЦКК.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что Киев не отказывается от выполнения Минских соглашений, однако не будет их выполнять в том русле, о котором заявляет Москва. Он указал на невозможность проведения выборов в Донбассе, так как более 800 тысяч жителей получили российские паспорта.