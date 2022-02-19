ВСУ обстреляли ЛНР по трем направлениям

«В 03.20 в направлении города Первомайска выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров; 12 мин того же калибра в 04.15 выпущено в направлении поселка Металлист. В направлении поселка Славяносербск в 05.05 выпущено также 12 мин того же калибра», — сказано в сообщении.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что Киев не отказывается от выполнения Минских соглашений, однако не будет их выполнять в том русле, о котором заявляет Москва. Он указал на невозможность проведения выборов в Донбассе, так как более 800 тысяч жителей получили российские паспорта.