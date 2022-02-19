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1 час назад

ВСУ обстреляли ЛНР по трем направлениям, заявили в Луганске

Елена Прошина

Военные Украины обстреляли Луганскую народную республику по трем направлениям, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство самопровозглашенной ЛНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ обстреляли ЛНР по трем направлениям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Огонь велся из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров. Со стороны ВСУ зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.

«В 03.20 в направлении города Первомайска выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров; 12 мин того же калибра в 04.15 выпущено в направлении поселка Металлист. В направлении поселка Славяносербск в 05.05 выпущено также 12 мин того же калибра», — сказано в сообщении.

Кроме того, украинские силовики обстреляли населенный пункт Васильевка в самопровозглашенной ДНР, выпустив четыре мины калибром 82 миллиметра.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05:15 - н.п. Новоселовка вторая - н.п. Васильевка: выпущено 4 мины калибром 82 мм», — говорится в заявлении СЦКК.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что Киев не отказывается от выполнения Минских соглашений, однако не будет их выполнять в том русле, о котором заявляет Москва. Он указал на невозможность проведения выборов в Донбассе, так как более 800 тысяч жителей получили российские паспорта.

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