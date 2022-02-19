В ЛНР заявили о новых обстрелах со стороны Украины

Стало известно еще о двух обстрелах со стороны украинских силовиков из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на представительство самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).