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57 минут назад

В ЛНР заявили еще о двух минометных обстрелах со стороны украинских силовиков

Елена Прошина

Стало известно еще о двух обстрелах со стороны украинских силовиков из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на представительство самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В ЛНР заявили о новых обстрелах со стороны Украины
Фото: ReutersReuters

«Со стороны вооруженных формирований Украины было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня по следующим направлениям: первое - в 00.27 н.п. Новотошковское – Донецкий: миномет 120мм (15 мин); второе произошло в 01.45 н.п. Трехизбенка – Славяносербск: миномет 120мм (9 мин)», — следует из заявления.

В настоящее время выясняется информация о повреждениях и пострадавших.

Ранее сообщалось об одном обстреле Докучаевска. Было выпущено 14 мин. Отмечается, что украинские силовики обстреляли населенный пункт из запрещенных минометов калибром 120 миллиметров.

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