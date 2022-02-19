В США предупредили о риске ядерной войны с РФ из-за Байдена

«Противостояние с Россией, которое устроил президент, приводит к росту инфляции, к удорожанию топлива. Ситуация продолжит ухудшаться, если США и их партнеры введут санкции», — отметила она.

Габбард считает, что Россия может ответить на действия Соединенных Штатов, после чего натолкнется на реакцию Вашингтона. По ее мнению, это может запустить спираль конфронтации двух стран, итогом которой станет обмен ядерными ударами. «Почему президент США выбирает такой путь?» — заявила она.