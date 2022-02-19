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1 час назад

В США предупредили о риске ядерной войны с Россией из-за Байдена

Lenta.ru

Бывший член палаты представителей США от округа Гавайи Тулси Габбард в эфире Fox News предупредила о риске ядерной войны с Россией из-за американского лидера Джо Байдена.

В США предупредили о риске ядерной войны с РФ из-за Байдена
Фото: ReutersReuters

«Противостояние с Россией, которое устроил президент, приводит к росту инфляции, к удорожанию топлива. Ситуация продолжит ухудшаться, если США и их партнеры введут санкции», — отметила она.

Габбард считает, что Россия может ответить на действия Соединенных Штатов, после чего натолкнется на реакцию Вашингтона. По ее мнению, это может запустить спираль конфронтации двух стран, итогом которой станет обмен ядерными ударами. «Почему президент США выбирает такой путь?» — заявила она.

Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что ядерная война между Россией и США может привести к тотальному уничтожению этих стран.

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