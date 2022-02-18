В Турции будут прилагать усилия для снижения напряженности между РФ и Украиной

АНКАРА, 18 февраля. /ТАСС/. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил в пятницу, что Анкара продолжит прилагать усилия для снижения напряженности между Россией и Украиной.

"Турция продолжит прилагать необходимые политические, гуманитарные и юридические усилия для снижения напряженности между РФ и Украиной. Мы хотим, чтобы напряженность между этими странами была преодолена дипломатическим путем при помощи диалога", - сказал Акар в Брюсселе, куда он прибыл на встречу министров обороны НАТО. Министр добавил, что "для Турции важны территориальная целостность и суверенитет и Грузии, и Украины".

Относительно напряженности между Москвой и Киевом Акар отметил, что "она вызывает волнение как в Турции, так и в других странах и в НАТО". В связи с этим Анкара "делится с союзниками [по альянсу] своими взглядами и предложениями" для снижения уровня напряженности.

Комментируя некоторые опасения в том, что из-за кризиса вокруг Украины может быть изменен режим турецких проливов, контролирующий через Конвенцию Монтрё проход военных судов в Черное море, Акар в очередной раз указал, что этого не будет. "Конвенция Монтрё создает статус-кво, за счет которого в Черном море есть баланс, безопасность и стабильность. Мы всегда говорили, что конвенция имеет жизненно важное значение, и продолжим это повторять", - указал министр.