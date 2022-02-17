В МИД Украины заявили, что за "недопущение войны" Зеленский и Байден достойны Нобелевской премии

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что главы ряда государств, среди которых президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский, должны получить в этом году Нобелевскую премию мира якобы за "предотвращение войны". Об этом сообщает издание "Фокус". "Считаю, что за действия по недопущению прямого масштабного вторжения РФ на территорию Украины Владимир Зеленский, Джо Байден, (премьер-министр Великобритании) Борис Джонсон, (президент Франции) Эммануэль Макрон и другие лидеры, которые приложили свои усилия к тому, чтобы предупредить масштабную войну в ЕС и наступление второй мировой холодной войны, должны получить в этом году Нобелевскую премию мира. Думаю, что многие из моих читателей согласятся со мной", — утверждает Геращенко. Он утверждает, что намеченное на 16 февраля вторжение, не состоялось "только благодаря беспрецедентному объединению Запада". Из-за этого Украина получила "последний шанс на то, чтобы сохранить свою государственность". Ранее британский таблоид The Sun сообщил, что РФ "вторгнется" на Украину 16 февраля в 3:00 по киевскому времени (4:00 мск).