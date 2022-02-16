Продам гараж на Соломенке: Украинцы использовали трансляцию Reuters для объявлений

Украинцы решили использовать трансляцию Reuters «Вид на Майдан в Киеве на фоне российско-украинского кризиса» 16 февраля как площадку для размещения частных объявлений.

На видео показано, как дрон с объявлением подлетает к камере.

«Продам гараж на Соломенке», – говорится в объявлении.

Эпичности ситуации добавляет то, что к объявлению прикреплен номер российского посольства, передает APnews.