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3 часа назад

Продам гараж на Соломенке: Украинцы использовали трансляцию Reuters для объявлений

Деловая газета "Взгляд"

Украинцы решили использовать трансляцию Reuters «Вид на Майдан в Киеве на фоне российско-украинского кризиса» 16 февраля как площадку для размещения частных объявлений.

На видео показано, как дрон с объявлением подлетает к камере.

«Продам гараж на Соломенке», – говорится в объявлении.

Эпичности ситуации добавляет то, что к объявлению прикреплен номер российского посольства, передает APnews.

Напомним, в ночь на среду, которую на Западе объявили датой «вторжения» России на Украину, международное агентство Reuters, центральный офис которого находится в Лондоне, провело трансляцию с площади Незалежности в Киеве, в ходе трансляции на Майдане прозвучал гимн СССР.

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