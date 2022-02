Британская газета Mirror признала отсутствие вторжения России на Украину

Британская газета The Mirror, назвавшая точное время вторжения России на Украину , признала, что его не произошло. Такая информация появилась на сайте издания.

The Mirror опубликовала статью с заголовком: «Вторжение России на Украину: ночного нападения не произошло, в то время как "дедлайн на 3 ночи" Путина ( Владимир Путин , президент России, — прим. «Ленты.ру» ) истек».

Ранее стало известно , что британская газета The Sun, написавшая статью о том, что Россия вторгнется на Украину в 3:00 ночи 16 февраля, переписала текст после того, как нападение не произошло. Теперь вместо названного времени там говорится, что ночь прошла без происшествий.

15 февраля издания The Sun и The Mirror называли точное время и дату якобы российского вторжения на Украину. Как сообщало The Sun, которое ссылалось на информацию разведки США, 200 тысяч российских военнослужащих после нанесения массированного ракетного удара по украинским командным пунктам в три часа ночи должны были начать полномасштабное наступление по всей границе.