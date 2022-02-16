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4 часа назад

Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» в личных целях

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Официальный представитель МИД Мария Захарова обратилась к сотрудникам западных СМИ с просьбой предоставить ей график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск.

Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» в личных целях
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д. – огласите график наших «вторжений» на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск», – написала Захарова в Telegram.

Ранее британское издание The Sun отредактировало статью о «вторжении» России на Украину, якобы запланированном на утро 16 февраля.

До этого британские The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 03.00 по местному времени 16 февраля.

На минувшей неделе помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля.

В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».

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