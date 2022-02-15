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1 час назад

США "проверяют" сообщения об отводе части сил РФ от границы с Украиной

ТАСС

Власти США в курсе сообщений об отводе РФ части сил от границ с Украиной, "проверяют" их. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Пентагоне.

"Мы в курсе сообщений, - заявил представитель американского оборонного ведомства. - Наши аналитики проверяют [эту информацию], пока у нас больше ничего нет [на этот счет]".

В распространенном ранее заявлении официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова говорилось, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации по окончании учений, подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт и выдвинутся во вторник.

Россия выдвинула США и НАТО требования о гарантиях безопасности, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Запад не стал идти навстречу этим инициативам, используя переговоры для "предотвращения" якобы готовящегося вторжения России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл такие утверждения о приписываемых Москве намерениях агрессии пустым нагнетанием напряженности. При этом он не исключил провокаций со стороны Запада и Киева для оправдания таких заявлений.

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