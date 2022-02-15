Британское СМИ назвало точное время «вторжения» России на Украину

По данным американской разведки, 200 000 российских военных нападут на Украину 16 февраля в 4:00 мск. Атака начнётся с массового воздушного удара, и лишь потом танки пересекут российско-украинскую границу. Об этом сообщил британский таблоид The Sun. Собеседник издания предположил, что Москва организует «вторжение» с нескольких точек, на южный, восточный и северный фланги Украины. По информации The Sun, 130 000 российских военных остаются на восточных и южных границах с Украиной, а около 40 000 силовиков из РФ находятся на севере Белоруссии. В Кремле прокомментировали новость о скором вторжении, заявив, что она безосновательна и нацелена на увеличение напряжённости между Россией и Западом. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин иногда с юмором относится к сообщениям с датами якобы планируемого вторжения РФ на Украину. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подчеркнула, что Запад поверит в слова Москвы только после отвода всех войск от границы с Украиной, а пока «готовится к худшему». Ранее стало известно, что Путин готов вести переговоры о ситуации вокруг Украины, так как он выступает за дипломатический подход в решении конфликтов. Фото: мультимедиа.минобороны.рф