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5 часов назад

Пентагон согласился с Лавровым в вопросе урегулирования кризиса на Украине

Lenta.ru

США согласились с заявлением главы МИД России Сергея Лаврова о сохранении шансов на договорное решение украинского кризиса. Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил CNN.

Пентагон согласился с Лавровым в вопросе урегулирования кризиса на Украине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, в США также считают, что для дипломатического урегулирования украинского вопроса остается «время и пространство». «Мы приветствуем взгляды, высказанные министром Лавровым. Мы с этим согласны», — сказал он.

14 февраля Лавров на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность в сохранении шансов на договорное решение проблем безопасности. «Наша последовательная разъяснительная работа и приверженность разъяснению нашей правоты и при готовности выслушать серьезные встречные аргументы, мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны. Они (дискуссии) не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я бы предложил их продолжать и наращивать», — добавил глава МИД.

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