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1 час назад

Зеленский обратился к украинцам: "Донбасс и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем"

Реальное время

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам и затронул тему возможного военного вторжения.

Зеленский обратился к украинцам: "Донбасс и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем"
Фото: Реальное времяРеальное время

— Мы стремимся к миру и хотим решать все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не посягаем на чужое, но и своего не отдадим. Мы имеем прекрасную армию. Наши ребята имеют уникальный боевой опыт и современное оружие. Это уже в разы более сильная армия, чем 8 лет назад, — сказал он.

По его словам, "день нападения" 16 февраля Украина сделает Днем единения, и соответствующий указ подписан. В стране в этот день, по словам Зеленского, вывесят национальные флаги и наденут сине-желтые ленты, чтобы показать всему миру единство:

— У нас одно большое европейское стремление. Мы хотим свободы и готовы за нее бороться. Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться.

Также Зеленский призвал всех госслужащих, которые уехали или планируют уехать с Украины, вернуться в течение 24 часов.

На минувших выходных в СМИ вновь появились сообщения о готовящемся вторжении России на Украину. На фоне этой информации западные страховые компании сообщили о планах с 14 февраля закрыть воздушное пространство Украины. Президент России Владимир Путин обсуждал ситуацию вокруг страны со своими американским и французским коллегами Джо Байденом и Эммануэлем Макроном.

Директор Департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИДа Юрий Горлач сообщал, что россиянам, которые собираются посетить Украину или находятся там, из-за возможных провокаций рекомендуется следить за сообщениям Министерства иностранных дел России.

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