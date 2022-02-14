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1 час назад

Нардеп Украины Илья Кива предложил ликвидировать Джо Байдена для сохранения страны

Газета.Ruиещё 2

Служба безопасности Украины (СБУ) должна разработать и привести в действие план по уничтожению президента США Джо Байдена. Такую идею в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива. "В рамках борьбы с дезинформацией и провокациями. СБУ должно немедленно подготовить план нейтрализации или, если это будет возможно, то и полной ликвидации главного сеятеля паники и провокатора войны – Байдена", - говорится в посте депутата. По мнению Кивы, именно заявления американского лидера сильнее всего угрожают украинской экономике и национальной безопасности. Он также выразил надежду, что президент Владимир Зеленский пригласил Байдена в Киев "именно с этой [нейтрализации] целью" - чтобы освободить Украину раз и навсегда от "порабощения и колонизации". Кроме того, 14 февраля Илья Кива заявил, что "Украина – это страна наоборот", поскольку СБУ выпустило заявление о гибридной войне в информационном пространстве и нагнетании паники. Однако обвинили в этих действиях политиков, которые действуют в интересах "страны-агрессора" (так в Киеве называют РФ), заметил нардеп. "А так как главным распространителем информации о нападении России является президент Америки Байден – [президент] страны, которая захватила Украину восемь лет назад и сегодня накачивает Украину тоннами бесполезного оружия, системно провоцируя Россию, то исходя из этого можно понять, что СБУ будет теперь бороться с Вашингтоном - дезинформатором и провокатором?" - задался вопросом Кива. По словам Кивы из третьего поста, в Сети распространяются слухи о его возможном аресте по делу о госизмене. Нардеп отметил, что оно было возбуждено после того, как политик поздравил с днем рождения президента РФ Владимира Путина. Депутат подчеркнул, что в его высказываниях увидели признаки "сепаратизма". "Зеленский, ты слабый и трусливый, ты своей глупостью, жадностью и гордыней привел Украину на край гибели и краха. Я точно не боюсь твоих жалких конвульсий и попыток загнать меня, спровоцировать на противоправные действия, незаконно привлечь к уголовной ответственности или устранить физически! Я буду и в дальнейшем бороться, оставаясь верным своим принципам и целям, с твоим, Зеленский, преступным диктаторским режимом, несущим угрозу моему украинскому народу", — написал Кива. Президент Украины Владимир Зеленский ранее пригласил президента США Джо Байдена в Киев. Это произошло 13 февраля в ходе телефонного разговора. Источник в кабмине Украины заявил телеканалу CNN, что Байден не ответил положительно на просьбу приехать "как можно скорее". Собеседник журналистов в Белом доме сообщил, что визит Байдена на Украину скорее всего не состоится. Лидеры двух стран обсуждали санкции против России, обострение ситуации в Донбассе и другие вопросы.

Нардеп Украины Илья Кива предложил ликвидировать Джо Байдена для сохранения страны
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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