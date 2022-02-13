Киев запросил в течение 48 часов встречу с РФ и со всеми другими членами Венского документа

Киев просит о встрече с Россией и всеми странами - членами Венского документа. Об этом в своем Twitter написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Москва не ответила на запрос украинской стороны по данному документу. "Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму", — заявил дипломат. По его словам, если Россия "серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ", это государство должно выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех стран-членов указанного документа. Ранее сообщалось, что МИД РФ готовит ответ на требование внешнеполитического ведомства Украины детально разъяснить действия российских военных вблизи украинской границы и в Крыму. Как до этого заявил Кулеба, у России есть 48 часов на подготовку ответа. Он отметил, что, если Киев не получит разъяснений, или предоставленная Москвой информация окажется недостаточной или ненадлежащей, украинский МИД обратится странам-участникам Венского документа за созывом чрезвычайной встречи. Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности приняли в рамках ОБСЕ 30 ноября 2011 года. Согласно договоренностям, страны ежегодно обмениваются информацией о вооружении. Документом также предусмотрены консультации в связи с "необычной военной деятельностью" или опасными инцидентами. Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся "вторжении" на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тысяч солдат. Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.