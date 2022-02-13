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4 часа назад

Киев запросил организовать встречу с Россией

Lenta.ruиещё 1

Украина запросила в течение 48 часов организовать встречу с Россией и остальными членами Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

Кулеба: Киев запросил организовать встречу с Россией
Фото: ReutersReuters

«Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму», — заявил министр иностранных дел Украины.

Ранее сообщалось, что Киев запросил у Москвы разъяснения по поводу ее военной деятельности и дал 48 часов на ответ. Если в течение двух суток Россия не ответит или предоставит недостаточную информацию, то Украина обещала обратиться к государствам-участникам Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности для созыва чрезвычайной встречи.

11 февраля постпред Украины при ООН Сергей Кислица обратился к генсеку организации Антонио Гутерришу и всем ее странам-членам с призывом осудить действия России по блокаде судоходных участков Черного и Азовского морей из-за военных учений.

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