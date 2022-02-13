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8 часов назад

Ветеран ЛНР назвал предполагаемую дату войны в Донбассе

News.ruиещё 2

У военнослужащих в Донбассе боевое настроение, в регионе активно проводится усиленная подготовка, рассказал MK.RU ветеран Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко. Он добавил, что в ближайшее время, ориентировочно 22 февраля, в ЛНР и ДНР ожидаются провокации.

Ветеран ЛНР высказался о сроках начала войны в Донбассе
Фото: News.ruNews.ru

Все мы прекрасно знаем, откуда дует ветер по нагнетанию ситуации, и вот здесь западные пропагандисты могут увязать эту дату с 08.08.2008 — началом вооружённого конфликта в Южной Осетии, — сказал ветеран.

По его словам, пока на линии соприкосновения наблюдается затишье, обстрелов и применения тяжёлого вооружения стало меньше. Тем не менее скопление украинских войск никуда не делось, добавил Марочко. Он отметил, что «на той стороне» постоянно происходят какие-то перемещения. При этом Марочко подчеркнул, что у Донбасса нет никаких предвестников того, что планируется полномасштабное наступление.

Ранее представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что отзыв зарубежных представителей из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе может свидетельствовать о подготовке к масштабной провокации со стороны Киева.

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