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3 часа назад

Посольство РФ в Киеве продолжает работать в штатном режиме

РИАМОиещё 1

Посольство России в Киеве работает в штатном режиме, решения о частичной эвакуации дипмиссии не принималось, хотя такой вопрос прорабатывается в МИД. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее украинские граждане сообщили о том, что российские дипломаты начали покидать страну. Они пришли к такому выводу, столкнувшись с трудностями при записи на прием в консульства и посольство РФ.США, Великобритания, Германия и Австралия ранее заявили о планах эвакуировать персонал своих посольств. Канада, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Эстония, Япония, Новая Зеландия и другие страны призвали своих граждан немедленно покинуть Украину.На недавно прошедшем совещании главы МИД России Сергея Лаврова и его британской коллеги Элизабет Трасс российский дипломат отметил, что Москва посмотрела на действия западных стран и, возможно, тоже посоветует неосновному персоналу российских дипучреждений вернуться из Украины.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в связи с напряженной обстановкой в мире необходимо добиться от США и Североатлантического альянса исчерпывающих гарантий безопасности.

Посольство РФ в Киеве продолжает работать в штатном режиме
Фото: РИАМОРИАМО
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