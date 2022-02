МИД заявил о кампании западных СМИ по распространению фейков о «вторжении» РФ

Так, в МИД напомнили, что американское издание The Washington Post опубликовало материал, в котором говорится, что «российские ракеты и самолёты, вероятно, поразят цели в глубине Украины, и Киев ответит, пытаясь максимально быстро убить так много российских солдат в приграничных боях, как это возможно». Материал при этом подаётся так, будто «всё уже решено». The New York Times разместила материал, намерено исказив данные о манёврах российских вооруженных сил на территории РФ: «Москва начала стягивать войска таким образом, что это указывало на наличие плана вторжения на Украину через территорию Белоруссии».