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10 часов назад

ДНР сообщила об уничтожении снаряженного бомбой украинского беспилотника

Lenta.ru

Военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который двигался в направлении позиций ополчения с целью задействовать прикрепленную к нему бомбу. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

ДНР сообщила об уничтожении снаряженного бомбой украинского беспилотника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, инцидент произошел накануне, 10 февраля. БПЛА типа «Evo II» взлетел с позиций 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, дислоцированной в Донбассе под селом Веселое.

«Фотографии данного беспилотного летательного аппарата напрямую указывают на намерения боевиков совершить очередной террористический акт в отношении гражданского населения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, благодаря усилиям подразделений радиоэлектронной борьбы и ПВО аппарат был принудительно посажен. Сейчас специалисты пытаются получить доступ к видеозаписям в памяти беспилотника. «Подвешенное к нему взрывное устройство успешно обезврежено», — заявили в пресс-службе.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о стягивании Украиной зенитных ракетных комплексов С-300 к линии разграничения в Донбассе. Речь идет о как минимум одном дивизионе таких систем, дислоцированном под Краматорском.

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