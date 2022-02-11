В США назвали последствия столкновения России и Украины

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман назвала последствия столкновения России и Украины, заявив, что конфликт может привести к восстанию и партизанской борьбе. Такое мнение она выразила в эфире телеканала MSNBC.

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«У России крупнейшие обычные вооруженные силы в Европе. Нет сомнений, что если выбор будет сделан в пользу вторжения на Украину в любом формате, для Украины будут последствия», — заявила она, отвечая на вопрос о том, чем, с точки зрения США, могло бы закончиться столкновение России и Украины.

«Но это не кончится за день или за два. Украинцы будут сопротивляться, вероятно, начнется вооруженное восстание», — считает замгоссекретаря.

При этом она выразила надежду, что это «окно не закрывается, потому что иначе будут последствия». Шерман добавила, что США не прекратят прилагать усилия по поиску дипломатического решения.