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1 час назад

В США назвали последствия столкновения России и Украины

Lenta.ruиещё 1

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман назвала последствия столкновения России и Украины, заявив, что конфликт может привести к восстанию и партизанской борьбе. Такое мнение она выразила в эфире телеканала MSNBC.

В США назвали последствия столкновения России и Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У России крупнейшие обычные вооруженные силы в Европе. Нет сомнений, что если выбор будет сделан в пользу вторжения на Украину в любом формате, для Украины будут последствия», — заявила она, отвечая на вопрос о том, чем, с точки зрения США, могло бы закончиться столкновение России и Украины.

«Но это не кончится за день или за два. Украинцы будут сопротивляться, вероятно, начнется вооруженное восстание», — считает замгоссекретаря.

При этом она выразила надежду, что это «окно не закрывается, потому что иначе будут последствия». Шерман добавила, что США не прекратят прилагать усилия по поиску дипломатического решения.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американцам следует немедленно покинуть Украину из-за риска обострения конфликта в стране. «Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и вещи могут быстро стать сумасшедшими», — подчеркнул он.

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