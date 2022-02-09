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2 часа назад

В Белом доме вновь высказались против «Северного потока-2»

Lenta.ru

В Белом доме вновь высказались против «Северного потока-2». Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, администрация США не допустит запуска газопровода в случае эскалации ситуации на Украине, передает РИА Новости.

В Белом доме вновь высказались против «Северного потока-2»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы не поддерживаем "Северный поток-2". Мы четко доносили, что продолжаем выступать против него, считая, что этот геополитический проект России подрывает национальную безопасность значительной части стран Европы», — сказала она.

Президент США Джо Байден, выступая перед прессой после переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем 7 февраля, пообещал положить конец «Северному потоку-2» в случае вторжения России на Украину. При этом немецкий лидер, хоть и заявил, что Германия и США действуют в едином ключе, ни разу не упомянул название проекта и не ответил прямо ни на один вопрос о нем.

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