Шольц пообещал повторить во время визита в Москву и Киев слова Макрона

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время визита в Москву и Киев скажет то же, что в начале недели сказал президент Франции Эммануэль Макрон.
«Что касается ситуации на Украине, то речь идет о том, что мы действуем сплоченно. Это факт. Это очень ясное послание, которое нужно здесь повторить. Мы тесно все согласовали в НАТО, в ЕС... И конечно, это будет играть роль, когда я на следующей неделе поеду на Украину и буду говорить с президентом в Киеве, поеду в Москву и поговорю там с президентом. То, что я там скажу, будет выглядеть так, как то, что сказал там президент Макрон в начале недели», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Шольца.
Он назвал тесную координацию западных стран в этом вопросе сильной стороной.
Макрон в ходе визита в Россию обсуждал с Владимиром Путиным решение украинского кризиса. Сам Шольц ранее заявил, что немецкая сторона готова на диалог с российской на всех уровнях и во всех форматах ради политического урегулирования.
Ранее состоялись переговоры лидеров Германии, Франции и Польши, где обсудили кризис вокруг Украины и политику в отношении России, пригрозив Москве «геостратегическими последствиями». Президент Польши Анджей Дуда призвал страны Запада защитить территориальную целостность стран-союзников, которые не входят в ЕС и НАТО. При этом он уточнил, что говорит об Украине.
Олаф Шольц заявил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России.