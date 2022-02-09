Рябков сообщил, что Россия анализирует предложения США по гарантиям безопасности

Россия серьезно восприняла ответные предложения США по гарантиям безопасности, в том числе по конкретным мерам транспарентности и укрепления доверия. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. "Мы серьезно восприняли те соображения по конкретным мерам транспарентности, укрепления доверия, снижения рисков, которые содержатся, в частности, в американском документе, - отметил Рябков. "В натовском [ответе], кстати, процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше по сравнению с американским, хотя в американском тоже хватает элементов неприемлемых постановок вопроса", - указал он. Замминистра напомнил, что ключевыми требованиями Москвы являются недопустимость появления ударных систем вблизи границ России, нерасширение НАТО и возвращение альянса к тем позициям, которые он занимал в 1997 году, на момент подписания Основополагающего акта. "Это императивные требования российской стороны. Заболтать их, утопить в словоблудии, которым занимается ОБСЕ, не получится, мы этого не позволим", - подчеркнул замглавы МИД. Обсуждение взаимных инспекций Согласно тексту ответа США на предложения России, Вашингтон готов обсудить с Москвой возможность инспекции объектов ПРО в Польше и Румынии в обмен на осмотр российских объектов. Отвечая на вопрос, устраивает ли такое предложение Москву, Рябков сказал: "Мы не погружаемся в материю конкретики этого предложения сейчас, потому что для нас главное - понять, готовы ли на той стороне к продолжению серьезного разговора по нерасширению НАТО". По словам дипломата, "если получится, что этот разговор реально пойдет, а не замкнется вновь на бессмысленном нравоучении и попытке нам втолковать полностью дискредитировавшую себя западную логику подхода к вопросам безопасности", если Москва и Вашингтон смогут продвинуться к более предметному и ориентированному на результат обсуждению, "тогда ситуация с американским предложением по этим инспекциям будет смотреться иначе". На данный момент, подчеркнул дипломат, это предложение США "не более чем сигнал о серьезности восприятия постановки вопроса Россией". "Оснований заниматься конкретикой американских идей в отсутствие понимания, что там есть хоть малейший просвет по нерасширению НАТО, нет", - резюмировал он. Претензии вместо серьезной реакции По словам дипломата, Москва продолжает анализировать реакцию Вашингтона по гарантиям безопасности. "Мы сейчас сосредоточены на том, чтобы завершить анализ реакции [США], она продолжает поступать", - заявил замглавы МИД. Рябков посоветовал странам Запада предоставить серьезную реакцию на требования в сфере безопасности вместо претензий к Москве. "Вместо углубленного обсуждения проблем в этой сфере мы услышали поток нравоучений, причем временами сформулированных в достаточно вызывающей манере". "Россия требует от коллективного Запада, прежде всего, от США в качестве дирижера происходящего, серьезной реакции на наши требования", - указал дипломат. Рябков призвал США включиться "в глубокий, осмысленный диалог на эту тему". По мнению дипломата, Вашингтон должен "вести этот диалог за закрытыми дверями". Он "указал, что Россия сфокусирована на тихой дипломатической работе, в то время как Запад часто прибегает к публичности и "мегафонной дипломатии". Контакты по разным линиям Рябков рассказал, что Москва ведет контакты по разным линиям по теме гарантий безопасности на ежедневной основе. "Каждый день [проходят] важнейшие переговоры. Но и по другим каналам мы продолжаем, и коллеги продолжают соответствующее общение", - сообщил Рябков. Он подчеркнул, что Москва продолжает подготовку ответа на переданные ранее США и НАТО соображения по российским проектам документов о гарантиях безопасности. "Ответ свой мы готовим. Президенту [России Владимиру Путину] ситуация будет доложена, он примет соответствующие решения, - указал Рябков. - Говорить о том, что мы какой-то график составили, наверное, неправильно". Давление на Москву Рябков также высказал мнение, что "Северный поток - 2" превратился в инструмент давления на Москву. Американский президент Джо Байден ранее заявил, что в случае вторжения России на Украину "Северного потока - 2" "больше не будет". В ответ на это Рябков назвал подобные заявления стран Запада "политическим цирком-шапито" и заявил о несамостоятельности стран Европы в определении собственных интересов. "Это отражение сложившихся в Европе, НАТО и ЕС реалий, где не то что какой-то самостоятельности и независимости, а просто даже попытки оценить собственные интересы и как-то правильно их взвесить в долгосрочном плане не предпринимается", - указал дипломат.