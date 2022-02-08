В Совфеде рассказали об ожиданиях от переговоров Макрона и Зеленского

По его словам, у Киева нет своей собственной позиции. Именно поэтому для России необходимо консолидировать позицию Франции, Германии, их союзников по Евросоюзу, а также США с тем, чтобы надавить на Украину, принудить ее к выполнению Минских соглашений, добавил Косачев.

Вместе с тем сенатор выразил надежду, что у французского лидера и канцлера ФРГ Олафа Шольца получится занять самостоятельную позицию. «Мы не призываем их сдать Украину России, повернуться спиной к проблемам юго-востока, ни в коем случае. Мы призываем их занять нормальную европейскую позицию, которая предполагает коллективные решения, где НАТО не является частью решения», — подчеркнул Косачев.