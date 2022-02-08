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1 час назад

Макрон: Зеленский нервничает из-за российских войск на границе

Вечерняя Москваиещё 2

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что глава Украины Владимир Зеленский нервничает из-за российских войск на границе. Об этом лидер Франции рассказал на пресс-конференции, которая прошла по итогам встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Макрон: Зеленский нервничает из-за войск РФ на границе
Фото: Администрация президента РФАдминистрация президента РФ

— Зеленский сегодня президент страны, на границе которой находятся 125 тысяч российских военных. Поэтому да, он нервничает, — поделился Макрон в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.

Однако он подчеркнул, что в контексте международных комментариев Зеленский ведет себе хладнокровно.

Встреча президента Российской Федерации Владимир Путина и президента Франции Эммануэля Макрона прошла в понедельник, 7 февраля. Отмечается, что переговоры лидеров длились почти шесть часов. В начале встречи Путин подчеркнул, что несмотря на постоянные контакты, накопилось много вопросов, которые требуют обсуждения.

На пресс-конференции, которая прошла после встречи, Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном прошли в деловом ключе. Он подчеркнул, что беседа оказалась полезной и содержательной.

Также в ходе пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Киев взял курс на демонтаж минских договоренностей.

28 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

Путин при обсуждении ситуации на Украине обратил внимание на важность соблюдения Киевом положений Минских соглашений. Учитывая итоги встречи в Париже политических советников лидеров стран «нормандской четверки», президенты подтвердили настрой на дальнейшую работу в рамках формата.

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