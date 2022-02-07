Столтенберг считает, что Китай и РФ отрицают право суверенных стран делать свой выбор

БРЮССЕЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что совместная декларация Китая и РФ после встречи лидеров стран является попыткой отрицать право суверенных стран делать свой выбор относительно оборонных союзов.

"Впервые Китай присоединился к России с призывом к НАТО не принимать новые страны в альянс. Это попытка отрицать право суверенных государств делать самостоятельный выбор", - утверждал он, выступая в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что НАТО уважает право каждый страны выбирать себе оборонный союз. "Наши двери остаются открытыми", - добавил он.

НАТО рассчитывает, что усиленное присутствие альянса в Восточной Европе сохранится в долгосрочной перспективе.

"Мы уже увеличили присутствие в восточной части альянса. Это демонстрирует, что НАТО внимательно следит за ситуацией на Украине. Мы рассматриваем долгосрочное присутствие в восточной части, но решение об этом пока не принято", - сказал он.