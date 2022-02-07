Вице-канцлер ФРГ: Германия рассмотрит "все санкционные возможности" в случае агрессии РФ

БЕРЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Германия делает ставку на дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Украины, но в случае военной агрессии со стороны РФ будет готова ко всем сценариям. Об этом заявил в понедельник в Париже вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, отвечая на вопрос о будущем проекта "Северный поток - 2". Трансляцию провел телеканал Phoenix.

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"Ясно, и это говорилось много раз, что в случае военной агрессии будут обсуждаться все санкционные возможности", - сказал он. Министр добавил, что слово "все" говорит само за себя и он не хочет дальше спекулировать на эту тему. Хабек напомнил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон в настоящее время пытаются добиться успехов в дипломатическом урегулировании.

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У Макрона на 7 февраля запланированы переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Шольц, в свою очередь, в понедельник встречается в Вашингтоне с американским президентом Джо Байденом.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Ситуация вокруг "Северного потока - 2"

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки". Процесс приостановлен до тех пор, пока передача основных активов и человеческих ресурсов дочерней компании не будет завершена и Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые документы. Как только они поступят, снова начнется отсчет периода проверки.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.