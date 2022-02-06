В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
1 час назад

Советник Салливан: США считают, что Россия может "вторгнуться" на Украину в любой момент

США вместе с союзниками готовятся ко всем вариантам развития ситуации возле Украины, в том числе и к сценарию российского наступления на Киев. Об этом заявил советник американского президента Джейк Салливан в интервью телеканалу Fox News.

Советник Салливан: США считают, что Россия может "вторгнуться" на Украину в любой момент
Фото: Реальное времяРеальное время

Американская сторона считает, что Россия может вторгнуться в Украину "в любой день, через пару недель или вместо этого выбрать путь дипломатии".

Салливан подчеркнул, что его работа заключается не в предсказывании того, что произойдет в тот или иной день, а в подготовке к любому сценарию, в том числе и к вводу российских войск в Украину.

Вчера утром американское агентство Bloomberg по ошибке сообщило о вторжении России на Украину. Там объяснили, что агентство готовит заголовки к различным сценариям событий, а сообщение о вторжении России на Украину было опубликовано случайно. Руководство организации выясняет причины инцидента. Представители РФ, в том числе и сам президент страны Владимир Путин неоднократно опровергали слухи о нападении на Украину. В самом Киеве также призывали не поддаваться панике и просили СМИ снизить накал вокруг ситуации.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители