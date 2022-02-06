Советник Салливан: США считают, что Россия может "вторгнуться" на Украину в любой момент

США вместе с союзниками готовятся ко всем вариантам развития ситуации возле Украины, в том числе и к сценарию российского наступления на Киев. Об этом заявил советник американского президента Джейк Салливан в интервью телеканалу Fox News.

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Американская сторона считает, что Россия может вторгнуться в Украину "в любой день, через пару недель или вместо этого выбрать путь дипломатии".

Салливан подчеркнул, что его работа заключается не в предсказывании того, что произойдет в тот или иной день, а в подготовке к любому сценарию, в том числе и к вводу российских войск в Украину.