В США пригрозили остановить «Северный поток–2» в случае «нападения» России на Украину

«Северный поток — 2» будет остановлен тем или иным способом, если Россия вторгнется на Украину, этот газопровод никогда не введут в эксплуатацию, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу Fox News.

«Северный поток – 2» – это рычаг для нас, а не для [президента России] Владимира Путина. Вы сказали про остановку «Северного потока – 2», но он так и не был запущен. Газ по нему сейчас не идет и не будет идти в течение нескольких месяцев. Это в том числе благодаря дипломатии Соединенных Штатов», – цитирует ТАСС Салливана.

Он также повторил, что если гипотетическое вторжение России на Украину все же произойдет, то «Северный поток – 2» никогда не будет введен в эксплуатацию.

Ранее председатель немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что Берлин надеется, что Вашингтон не станет вмешиваться в ситуацию с «Северным потоком – 2», поскольку это чисто европейский проект.

Также в Германии назвали условие отказа от запуска «Северного потока – 2». Посол ФРГ в Польше Арндт Фрайтаг в интервью Rzeczpospolita заявил, что страна откажется вводить в эксплуатацию газопровод «Северный поток –2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.