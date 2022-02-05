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4 часа назад

Эрдоган подхватил «омикрон» после встречи с Зеленским

Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, что заразился омикрон-штаммом коронавируса. Вместе с ним инфекцию подхватила и его супруга. При этом 3 февраля турецкий лидер приезжал на Украину, где у него состоялась встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В тот же день сообщалось, что коронавирусом заразился глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

Эрдоган подхватил «омикрон» после встречи с Зеленским
Фото: ReutersReuters

О заражении коронавирусом Эрдоган сообщил в своём микроблоге в Twitter.

«Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным. К счастью, болезнь, как мы узнали, "омикрон", протекает легко», — написал турецкий лидер.

Он добавил, что продолжит работать из дома.

За 2 дня до получения положительного результата на коронавирус Эрдоган приезжал в Киев. Там у него была встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики общались более 3 часов. При этом в тот же день стало известно о заболевании COVID-19 у человека из ближайшего окружения украинского лидера — руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака.

Этот чиновник заражался коронавирусом и ранее — в ноябре 2020 года. Тогда же инфекцию подхватил и сам Зеленский. Президент тогда легко перенёс заболевание, хотя ему и пришлось работать дистанционно.

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