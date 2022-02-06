В США считают, что санкции в отношении России могут затронуть экономику Китая

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Санкции США в отношении РФ за вторжение на Украину могут затронуть экономику Китая. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании NBC, вышедшем в эфир в воскресенье.

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"Санкции, которые мы намерены ввести, окажут воздействие на Китай, потому что они нацелены на финансовую систему России, которая связана с китайской экономикой. У Китая будет выбор, действовать в соответствии с санкциями или нет. Если будет сделан выбор не соблюдать санкции, тогда, конечно, предусмотрены определенные штрафы. В целом, с нашей точки зрения, Пекин понесет часть цены за вторжение РФ на Украину. Они должны учитывать это в контактах с российскими властями на протяжении следующих пары недель", - сказал он.

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Салливан добавил, что не располагает информацией, обсуждалась ли тема Украины во время встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине. "Я хотел бы обратить внимание на следующее: в совместном заявлении России и Китая на 5 тыс. слов Украина не упоминается ни разу", - добавил он.

О подготовке санкций

Ранее группа демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Робертом Менендесом (демократ от штата Нью-Джерси) внесла в верхнюю палату американского законодательного органа законопроект под названием "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод "Северный поток - 2". Идентичный законопроект позднее был также внесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса.

Позднее Менендес заявил, что часть из обсуждаемых в Сенате США санкций против РФ из-за ситуации вокруг Украины может быть введена до вторжения, которое якобы готовит Россия. Менендес не пояснил, какие именно санкции могли бы быть введены заранее. Администрация США до этого выступала против использования санкций в предварительном порядке, поскольку иначе они потеряют сдерживающий эффект.