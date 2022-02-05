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1 час назад

В США от коронавируса умерло более 900 тысяч человек

Число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции в США превысило отметку в 900 тыс. человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Согласно информации на официальном сайте, жертвами COVID-19 в Соединённых Штатах стали 900 978 американцев.

Как сообщает Axios, в середине декабря 2021 года от коронавируса в США погибли 800 тыс. человек.

Соединённые Штаты по-прежнему лидируют по числу инфицированных и скончавшихся от COVID-19 в мире. Всего в стране выявили 76 297 966 заболевших.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о быстром распространении омикрон-штамма коронавируса в мире и росте смертности.

В организации также получили информацию о новом COVID-19 под названием NeoCoV, который был обнаружен в Южно-Африканской Республике.

Как отмечается, опасность этого вируса для человека ещё предстоит изучить.

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