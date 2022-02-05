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59 минут назад

США не поддерживают резолюцию России и Китая по КНДР

Соединенные Штаты не поддерживают идею России и Китая о возможном принятии резолюции Совета Безопасности ООН, смягчающей санкционный режим в отношении КНДР. Об этом заявила в пятницу журналистам постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд по итогам закрытых консультаций СБ ООН по последним ракетным испытаниям Пхеньяна.

США не поддерживают резолюцию России и Китая по КНДР
Фото: Chip East/ReutersChip East/Reuters

"Эта резолюция вознаграждает КНДР за плохое поведение. У Совета Безопасности нет оснований вознаграждать их за проведение девяти ракетных испытаний (США считают общее количество запущенных ракет) за последний месяц и почти такого же количества - за предыдущий год. Они не заслужили этого", - сказала она.

Осенью прошлого года Россия и Китай предложили рассмотреть возможность принятия резолюции СБ ООН, которая позволит начать постепенное снятие части санкций с КНДР в обмен на шаги по приостановке ракетной программы. США, однако, настаивают, что проведение ракетных испытаний является нарушением предыдущих резолюций СБ ООН, поэтому санкции надо ужесточать. Ввиду возражений Соединенных Штатов и их союзников уже на раннем этапе подготовки такого документа, на формальное рассмотрение СБ ООН он не выносился.

По данным южнокорейских военных, КНДР 30 января произвела запуск баллистической ракеты средней дальности в направлении Японского моря. Ракета пролетела около 800 км, достигнув максимальной высоты 2 000 км. Пхеньян не проводил подобных пусков с конца 2017 года, соблюдая добровольный мораторий на запуски межконтинентальных баллистических ракет и ядерные испытания. Ракетный пуск стал для КНДР седьмым с начала года.

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