В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-7° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
5 часов назад

Зеленского обвинили в госизмене за покупку газа у Венгрии

Решение импортировать газ из Венгрии – это государственная измена со стороны политической элиты Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским, заявил украинский политолог Александр Лазарев.

Зеленского обвинили в госизмене за покупку газа у Венгрии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лазарев заявил, что речь идет о «реверсе российского газа», который, к тому же, попадает в Венгрию «не через ГТС» Украины, а через «Турецкий поток».

По его словам, такое происходит «впервые в истории». Лазарев заявил, что «средняя цена по палате в Европе – это 350 долларов», а Украина «берет его сейчас по стоимости 1440 долларов», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «НАШ».

Политолог усомнился в «патриотичности такого подхода» и заявил, что «видит конкретную государственную измену, подрыв национальных интересов в экономическом плане». Он отметил, что Киев, «не покупая газ напрямую, но покупая этот же газ у России, только через партнеров по реверсу», платит «и России, и партнерам».

«Мы самая богатое государство в мире? Мы можем позволить себе быть кормилицей Европы, оплачивать им покупку российского газа?» – заявил он, добавив, что что считает более целесообразным начать закупки газа напрямую у России.

Напомним, Украина начала покупать российский газ у Венгрии. До этого в Кремле подтверждали закупку Украиной российского газа через реверс из Европы. Киев впервые опробовал физический, а не виртуальный реверс из Европы. Причем этот газ изначально попал в ЕС по «Турецкому потоку».

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители