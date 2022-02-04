Венгрия заблокировала вступление Украины в киберцентр НАТО

Источник, который участвовал в процедуре подачи украинской заявки, сообщил изданию, что Будапешт выступил против вступления Киева в организацию. Если бы все члены, участвующие в работе Центра, проголосовали единогласно, то Украина стала бы его полноправным членом с начала текущего года.