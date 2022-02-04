Нуланд испугалась за российских солдат

«Никому не нужна большая война, особенно родителям и семьям в России, дети которых в мороз сидят — сотня тысяч военнослужащих — на границе с Украиной. Давайте не будем начинать войну, давайте избежим возвращения останков погибших домой в мешках для трупов. Это будет очень жестоко и кроваво», — сказала Нуланд в интервью ТАСС.