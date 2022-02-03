Зеленский раскрыл подробности телефонного разговора с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
По его словам, они обсудили противодействие вызовам безопасности и активизацию мирного процесса в рамках «нормандского формата». «Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию стойкости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия», —написал украинский лидер.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир поговорил по телефону с Макроном в третий раз за неделю. «По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном», — говорится на сайте Кремля..