Зеленский раскрыл подробности телефонного разговора с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, они обсудили противодействие вызовам безопасности и активизацию мирного процесса в рамках «нормандского формата». «Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию стойкости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия», —написал украинский лидер.