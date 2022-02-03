Эрдоган верит, что ситуация на Украине может быть преодолена в рамках минских соглашений

АНКАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил в четверг уверенность в том, что ситуация на Украине может быть преодолена в рамках минских соглашений. Об этом турецкий лидер заявил на пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Трансляция выступления велась на его странице в Twitter.

"Мы ценим роль миссии ОБСЕ на Украине. Мы искренне верим, что кризис будет разрешен мирным и дипломатическим путем в рамках территориальной целостности Украины и минских соглашений", - подчеркнул президент Турции.

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Эрдоган также вновь заявил, что Анкара продолжает "поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, в том числе Крыма". "Как я уже подчеркивал ранее, Турция готова внести свой вклад в разрешение кризиса между двумя дружественными странами, с которыми она соседствует на Черном море", - добавил он.

Также Эрдоган снова подтвердил готовность организовать встречу лидеров России и Украины. "На этих переговорах я снова подчеркнул, что мы [Турция] с радостью готовы провести встречу лидеров [России и Украины] либо же организовать технические переговоры между сторонами. Мы готовы приложить всевозможные усилия для снижения напряженности в регионе Черного моря", - сказал он.

Он отметил, что ценит "сдержанный и нацеленный на диалог подход украинского руководства" к урегулированию кризисной ситуации. Турция, по его словам, "не подливает масла в огонь, а предпринимает шаги ради снижения напряженности".

Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских договоренностей, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.

Минские соглашения предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор утвержденный в феврале 2015 года Комплекс мер по выполнению минских соглашений не реализован. Киев отказывается от воплощения в жизнь политической части договоренностей.

Россия на высшем уровне неоднократно выражала приверженность минским соглашениям 2015 года, которые считает безальтернативной основой урегулирования внутреннего конфликта на Украине.

26 января Эрдоган заявил, что пригласил российского лидера Владимира Путина посетить республику. Кроме того, он выразил желание организовать встречу "лицом к лицу" между Путиным и Зеленским, чтобы они могли "продолжить путь по восстановлению атмосферы мира".