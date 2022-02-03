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4 часа назад

Лавров назвал новый Лунный год своим

Глава МИД России Сергей Лавров в начале встречи с китайским коллегой Ван И назвал знак нынешнего Лунного года Черного Тигра — своим знаком по календарю. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров назвал новый Лунный год своим
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы приехали к нашим друзьям по этому случаю. Мне это особенно приятно потому, что год Тигра — это мой год, и я рад возможности увидеться еще раз с вами лично», — поделился министр.

Далее Лавров поблагодарил Ван И «за теплую встречу именно в этот особенный момент». Он назвал атмосферу, которая царит в Китае в период нового года по лунному календарю, очень приятной и праздничной.

На дипломатической встрече глав МИД России и Китая министры обсудили вопросы развития двусторонних отношений, контакты Москвы с Вашингтоном и НАТО по гарантиям безопасности в Европе и бойкот ряда стран Олимпиады-2022, которая пройдет в КНР.

Министры договорились «продвигать олимпийский дух» и совместно противодействовать политизации спорта, поддерживая успешное проведение зимних Олимпийских игр в Пекине.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поедет в Пекин на церемонию открытия зимних Олимпийских игр вместе с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом. Перед этим у главы российского государства назначена встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

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