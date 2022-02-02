Зюганов призвал жителей Украины не поддаваться на провокации Запада

Лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов в среду в Telegram-канале центрального комитета партии призвал граждан Украины не поддаваться на провокации Запада «рассорить и разделить» их с русскими.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

По его словам, «современные поработители льют сладкий елей в уши украинской элиты, обещая ей место за общим европейским столом», тогда как в реальности «нашей любимой Украине грозит разорение и превращение в подмандатную территорию». Задача властей Запада — стравить русских и украинцев, считает политик.

Зюганов полагает, что сейчас украинцы и русские находятся на перепутье, история вновь уготовила им испытания.

«Запад хочет нас рассорить и разделить. Он желает сделать неприемлемой саму мысль о том, что Украина и Россия могут дружить, крепить свои связи, хранить память о наших общих победах и самой дорогой из них — Великой Победе над фашизмом. Дадим ли мы обмануть себя? Выдюжим ли? Отбросим ли коварные планы?» — говорится в сообщении.

Зюганов выразил надежду, что «чуткость женских сердец, твёрдая мужская воля, мудрость старших и свет детских глаз помогут нам выбраться из беды и явить миру свои успехи и достижения», вновь доказать способность к широкой интеграции и сложению сил. Лидер коммунистов призвал сделать все ради «достойного и славного будущего наших народов».

Перед пленарным заседанием Госдумы 26 января Геннадий Зюганов заявлял, что «англосаксы открыто объявили войну» России. «Америка нас назвала врагом номер один, Англия сейчас максимально усердствует для того, чтобы поджечь войну на границах с Украиной, и делает всё для того, чтобы ужесточить санкции. С такой политикой категорически согласиться нельзя», — подчеркнул политик, заявив о необходимости укрепления суверенитета.