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1 час назад

Антонов заявил, что Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США после передачи американской стороной письменного ответа на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом посол РФ в США Анатолий Антонов заявил в опубликованном в среду интервью журналу Newsweek.

Антонов заявил, что Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США
Фото: ТАССТАСС

"В настоящее время мы проводим межведомственный анализ переданных нам документов. Его результаты будут доложены президенту России Владимиру Владимировичу Путину, который примет решение о целесообразности продолжения диалога", - отметил глава российской дипмиссии.

Антонов подчеркнул, что "содержание американских (и натовских) ответов" не вызывает "большого энтузиазма". По его словам, "Вашингтон предлагает сосредоточиться на важных, но по сути второстепенных вопросах".

Главная проблема

Москва видит главной проблемой то, что страны НАТО укрепляют свою безопасность за счет ослабления России, заявил посол.

"Главная проблема - страны НАТО укрепляют свою безопасность за счет ослабления России. Мы с таким подходом не согласны", - подчеркнул посол.

"Вот почему министр иностранных дел России Сергей Лавров направил послание на имя госсекретаря США Энтони Блинкена (передано в Госдепартамент 28 января), в котором Россия настаивает на добросовестном выполнении договоренности о неделимости безопасности, - отметил Антонов. - Мы хотим получить подтверждение принятых США ранее обязательств, в противном случае честно объяснить, почему США и их союзники не хотят следовать согласованным всеми нами решениям".

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