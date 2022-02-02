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43 минуты назад

США оценили действия России по деэскалации кризиса вокруг Украины

Администрация США пока не видит со стороны России шагов, которые, по мнению Вашингтона, вели бы к деэскалации сложившегося кризиса вокруг Украины, оценил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

США оценили действия РФ по деэскалации кризиса вокруг Украины
Фото: ТАССТАСС

«Мы не стали бы характеризовать то, что мы видим, как деэскалацию», — сказал Кирби в ходе регулярного брифинга.

Таким образом, представитель оборонного ведомства ответил на вопрос о том, рассматривают ли США как деэскалацию возвращение с учений некоторых российских военных кораблей и части российских военнослужащих из Белоруссии.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что новые санкции, которые Запад грозит ввести против России, повлекут ответ со стороны Москвы. По его словам, новые ограничительные меры нанесут ущерб всем, а не только России.

Осенью 2021 года западные средства массовой информации начали тиражировать новости о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Кремль неоднократно опровергал эти предположения.

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