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1 час назад

В Пентагоне заявили, что у РФ нет "права вето" в вопросе вступления стран в НАТО

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Россия не обладает "правом вето" в вопросе вступления стран в НАТО, этот вопрос может быть решен только этими государствами и самим альянсом. Об этом заявил во вторник на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби, отвечая на просьбу прокомментировать заявления президента РФ Владимира Путина о расширении НАТО на восток.

В Пентагоне заявили, что у РФ нет "права вето" в вопросе вступления стран в НАТО
Фото: ТАССТАСС

"Членство в НАТО - это вопрос, который касается конкретного суверенного государства и НАТО. Это не тот вопрос, в котором у господина Путина есть право вето. Это так не работает", - сказал он.

Кирби добавил, что "не будет спекулировать относительно будущего, расширения НАТО и места Украины в этом процессе". "Но это решение, которое может быть принято только альянсом и Украиной", - добавил он.

США пока не видят со стороны России действий, ведущих к деэскалации ситуации вокруг Украины, заявил Кирби.

"Мы не стали бы описывать то, что мы видим, как деэскалацию", - сказал он.

Такой ответ Кирби дал на вопрос о том, можно ли считать деэскалацией возвращение с учений некоторых кораблей РФ и военных из Белоруссии.

На пресс-конференции во вторник по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва продолжает анализировать ответы Вашингтона и Брюсселя на свои предложения по безопасности, "но уже сейчас понятно, <...> что принципиальные озабоченности оказались проигнорированы". Президент напомнил, что в свое время Россию "кинули, ну просто обманули", пообещав "не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на один дюйм", и что политика "открытых дверей", от которой альянс не намерен отказываться, юридически нигде не закреплена.

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