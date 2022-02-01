Джонсон пообещал применить санкции в отношении РФ в случае вторжения на Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал применить санкции в отношении России, как только она совершит гипотетическое вторжение на территорию Украины. Об этом он заявил во вторник по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

"Жизненно важно, чтобы в Москве понимали, что в вопросе применения санкций будет автоматизм. В ту самую минуту, когда будет [осуществлено] дальнейшее вторжение на территорию суверенной территории, эти санкции будут применены", - сказал он. Джонсон напомнил, что накануне британский МИД представил новый режим санкций в отношении России, который будет готов к 10 февраля.

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Дипломатический путь решения проблемы

Джонсон считает, что кризис вокруг Украины еще можно урегулировать дипломатическим путем.

"Жизненно важно, чтобы Россия отступила и выбрала путь дипломатии, и я верю, что это возможно. Мы заинтересованы в диалоге, но наши санкции готовы, мы оказываем военную помощь и также усилим экономическое сотрудничество", - заявил Джонсон во вторник по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

В этой связи он упомянул новый режим санкций в отношении России, который был представлен накануне Лондоном и будет готов к 10 февраля. "Жизненно важно, чтобы в Москве понимали, что в вопросе применения санкций будет автоматизм. В ту самую минуту, когда будет [осуществлено] дальнейшее вторжение на территорию суверенного государства, эти санкции будут применены", - сказал он.

Британский премьер-министр выразил мнение, что гипотетическое вторжение России на Украину станет "военной катастрофой" для российских властей.

"Дальнейшее российское вторжение на Украину будет политической катастрофой для России и для всего мира. Я также думаю, что это будет военной катастрофой для России", - сказал Джонсон.

По его мнению, в настоящее время Россия "сконцентрировала огромное число военнослужащих" на границе с Украиной, что представляет "ясную и очевидную угрозу" для киевских властей. "Мы видим подготовку к различного рода операциям, которые указывают на неминуемую военную кампанию", - утверждал британский премьер. Джонсон отметил, что Лондон чувствует необходимость взять на себя роль по "сплочению Запада" вокруг Украины, поскольку республика "многое значит" для Великобритании.

Кроме того, в совместном заявлении Джонсона и Зеленского, распространенном перед пресс-конференцией лидеров, говорится, что страны "договорились вместе работать над укреплением безопасности Украины и ее возможностей защитить себя". В документе подчеркивается, что "любое дальнейшее российское вторжение на Украину стало бы огромной стратегической ошибкой и имело бы серьезные гуманитарные последствия". Как сказано в заявлении, "лидеры вновь подтвердили желание углублять стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией".

Джонсон также высказал предположение, что президент России Владимир Путин стремится изменить мировой порядок. "Я думаю, что он [Путин] пытается с помощью приставленного, так сказать, к голове Украины пистолета и посредством запугивания Украины заставить нас изменить взгляд на то, что нам кажется абсолютно фантастическим", - заявил премьер-министр Соединенного Королевства, добавив, что Путин "пытается изменить карту безопасности Европы и установить новый ялтинский [миропорядок], новые зоны влияния". "И не только Украина может быть втянута обратно в сферу российского влияния, надо думать о Грузии, о Молдавии, других странах", - сказал Джонсон.