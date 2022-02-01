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1 час назад

В Госдепе рассказали об ожиданиях от переговоров Лаврова и Блинкена

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон ждёт, что на переговорах с госсекретарём Энтони Блинкеном глава МИД РФ Сергей Лавров передаст реакцию Москвы на ответы Штатов по гарантиям безопасности. В ходе брифинга он подчеркнул, что с российской стороны «есть только один человек, который решает, что Москва сделает».

Его ответ имеет для нас наибольшее значение. И мы ждём, чтобы узнать, что именно сообщит нам министр иностранных дел с точки зрения официальной реакции на наши письменные предложения, — сказал Прайс.

Сегодня днём пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что решение по вопросу гарантий безопасности будет принято президентом России Владимиром Путиным. При этом заместитель МИД РФ Александр Грушко опроверг информацию Госдепа о том, что американская сторона получила ответ на предложения о деэскалации кризиса на Украине.

В начале января Россия проводила переговоры по гарантиям безопасности с США, НАТО и Евросоюзом. Поводом для переговоров послужил проект договора о гарантиях безопасности, который МИД России опубликовал 17 декабря 2021 года: Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, других стран бывшего СССР, а также военное сотрудничество с этими странами.

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